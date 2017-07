Vil du være testpilot på madruter?

VisitOdsherred er gået sammen med landmænd, vinavlere, gårdbutikker, Geopark Odsherred og Nordisk Center for Lokale Fødevarer om at udvikle oplevelser, der tager afsæt i Odsherreds styrke indenfor fødevarer. Idéen har fået støtte og opbakning fra bl.a. Region Sjælland, Erhvervsstyrelsen og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Efter ni måneders arbejde er man nu nået så langt, at man er klar til at afprøve idéerne. Den 8. og 9. august vil man få en række »testpiloter« til at afprøve to forskellige bud på mad-ruter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af Odsherred. Her kommer man bag facaden og erfarer på nærmeste hold, hvordan man for eksempel dyrker vin på Odden eller Vejrhøj - eller hvordan en lille gårdbutik i Sidinge har udviklet produkter der sælges overalt i Danmark.