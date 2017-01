Politikommissær Per Kragh slår fast, at det er et problem, hvis folk ikke melder hærværk til politiet. Foto: Foto: Foto: Hanna Munkebo

Vil af med dårligt rygte

Odsherred - 06. januar 2017 kl. 10:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet kommer ikke, når man melder en forbrydelse. Sådan lyder det ikke så sjældent på opslag på Facebook, og i Odsherred Kommune har borgmester Thomas Adelskov (S) kaldt politiets ledelse til et møde for at drøfte en stribe uopklarede hærværk.

Læs også: Hærværksbølge udløser krav om politimøde

Lederen af lokal forebyggelse hos Midt- og Vestsjællands Politi, politikommissær Per Kragh, slår fast, at han ser frem til mødet, men også, at han hverken kan be- eller afkræfte, at der skulle være en større mængde hærværk i Odsherred.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger han, at han nu har bedt politiets analyseafdeling om, at lave en oversigt over anmeldt hærværk fra den 1.november til dato, og så slår han samtidig fast, at politiet prioriterer opklaringen af hærværk, og at det generer ham, hvis folk har en opfattelse af, at politiet ikke tager deres anmeldelser alvorligt.

Til avisen slår han et slag for, at folk anmelder, hvis de har set eller er blevet udsat for hærværk, og han garanterer, at alle sager bliver vurderet, og hvis der viser sig et mønster i de begåede hærværk, så bliver der sat ind med en ekstra indsats.