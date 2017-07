Vig Sømmehal åbner om to måneder

Den 9. august forventer Afdelingen Ejendomme i Center for Plan, Byg og Erhverv, at der fyldes vand i bassinet igen. Forventningen er, at efter de tekniske justeringer vil svømmehallen kunne åbne for offentligheden i starten af september 2017.

- Vi ser nu frem til, at svømmehallen kan åbne for de mange brugere igen og kan kun beklage lukningen gennem næsten et år. Forligsaftalen indebærer, at Aqua Wellness garanterer at levetiden for bassindugen og dermed svømmehallens holdbarhed ikke bliver forringet, og vi vil indsætte et såkaldt sladre-dræn, således at vi lynhurtigt kan opdage og udbedre, hvis der igen skulle komme en lækage eller skade på bassindugen, og at svømmehallen vil kunne åbne og bruges fuldstændig som planlagt, siger Thomas Winther, der er afdelingsleder for Ejendomme i Plan, Byg og Erhverv.