Se billedserie Sort Sol spiller for første gang på Vig Festival - det er med til at sikre et solidt forsalg. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Vig Festival med solidt billetsalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vig Festival med solidt billetsalg

Odsherred - 08. februar 2017 kl. 15:59 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en underskuds-ramt 2016-festival er Vig Festival 2017 kommet godt fra start med det bedste indledende billetsalg i fire år.

Valget af musiknavne er tilsyneladende faldet i publikums smag - med gedigne danske navne som Sort Sol, Kim Larsen & Kjukken og D-A-D og store udenlandske navne som Beth Hart og Levil 42 som trækplastre.

- Billetsalget går virkelig godt. Det er - på samme dato - det bedste vi har haft i fire år, siger Vig Festivals bestyrelsesformand Ole Larsen til dagbladet Nordvestnyt.

Han ønsker ikke at oplyse det præcise antal solgte billetter.

- Men jeg kan fortælle, at det er bedre end i 2014 på samme dato - og det endte jo med at blive det bedste år for Vig Festival nogensinde, siger Ole Larsen.

Redningsplanen for Vig Festival 2017 bygger på et stramt styret, mere realistisk budget med en nulpunktsomsætning nedjusteret til 9.900 gæster. Fremover ligger det økonomiske ansvar ikke på festivalkontoret - det er overtaget af bestyrelsen, der er i tæt dialog med koordinatorerne.

Udover at satse på musiknavne, som rammer kerne-publikummet, vil bestyrelsen satse på at genoplive den gamle, velafprøvede Vig Festival-ånd - festivalen for hele familien.

- Jeg tror, at budskabet om, at vi igen vil fokusere på at lave familiefestival er medvirkende til det gode billetsalg, sammen med de musiknavne, vi har offentliggjort, siger Ole Larsen.