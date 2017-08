Vig Festival fik et overskud

- Det er vi virkelig stolte af. Jeg synes, det er godt gået, når man tænker på, at vi havde nogenlunde samme antal gæster inde som sidste år - i gennemsnit 11.400 pr. dag. Vi har haft fornemt styr på vores økonomi. Det viser, at vores koordinatorer og teamchefer har fået deres budgetter til at hænge sammen. De har udført et virkelig flot arbejde, siger Ole Larsen til dagbladet Nordvestnyt.

- Efterfølgende har vi fået at vide, at det også lykkedes at genskabe den gode, gamle Vig Festival-ånd i år. Festivalens DNA. Det er et fantastisk godt fundament for os at arbejde videre på. Jeg tror, at vi havde lidt for travlt med at blive for store på et tidspunkt, og at vi nu har fundet den rette størrelse. Måske 500 gæster mere pr. dag ville være godt for os; omkring de 12.000, siger Ole Larsen.