Vig Festival er nu tilbage på sporet

Odsherred - 09. juli 2017 kl. 13:27 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år var der vigende billetsalg og et underskud på 1.788.000 kr. på Vig Festival, men nu er festivalen tilbage på sporet og vil efter alt at dømme få et lille overskud efter festivalen årgang 2017.

- Vi har haft et billetsalg på i gennemsnit godt 11.400 om dagen, så med en nulpunkt-omsætning omkring de 10.000 gæster, ser det godt ud, siger formand Ole Larsen.

- Vi har også haft et fornuftigt salg på festivaldagene. Vejret har været rigtigt festival-vejr. Økonomien er ikke endeligt gjort op, men vi vil være glade for alt, der ligger over nul, og vi forventer et lille overskud. Der bliver helt sikkert Vig Festival igen i 2018, vurderer formanden.

Han regner med, at det endelige resultat er opgjort i august.

- Vi har overlevet krisen nu. Vi har fået rigtigt godt styr på vores omkostninger i forhold til det antal gæster, der kommer. Der har været en supergod stemning blandt gæsterne og hjælperne på hele festivalen. Mange af gæsterne taler om, at den gode, gamle Vig Festival-ånd er tilbage. Man kunne virkelig mærke, at folk hyggede sig og var glade. Vig Festival har fundet tilbage til sit DNA; vi har genfundet et fundament til at arbejde videre på i 2018, mener Ole Larsen.