Næstformand Jens Peter Johansen styrer et Mercedes-Benz lastvognstog med lastvognskran og et læs jernplader i størrelsesforholdet 1:14.

Video og billedserie: Fjernstyret legetøj for de voksne

- Jeg har desværre ikke råd selv. Det koster med det hele 65.000 kr. Men man behøver jo ikke lægge så hårdt ud for at være med her. For cirka 6.000 kr. kan man købe et lastvognstog i størrelse 1:32, og det er jo fint til at begynde med, siger næstformanden.