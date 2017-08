Video: Vind og strøm drillede ekstremsvømmere

Med en syd-vestlig vind, der blev målt til mellem 9 og 14 meter i sekundet, var det noget af en mundfuld, som omkring lidt over 100 svømmere så sig stillet over for lørdag middag. Turen over Isefjorden, fra Hundested til Rørvig, var blevet vanskeligere end forventet, og det betød, at en hel del tilmeldte svømmere droppede den 6 kilometer lange svømmetur, inden løbet var startet. Men 97 valgte at tage udfordringen op, og 77 gennemførte.