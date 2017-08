Video: Tågekanonen tyrer tyven

Efter kun to sekunder er hele lokalet fyldt med en tæt tåge, som er umulig at orientere sig i. Foto: Preben Moth

Odsherred - 13. august 2017 kl. 20:47 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Er du klar med kameraet, spørger Christian Pedersen journalisten, der forsikrer, at kameraet er klar til at tage billeder i hurtig rækkefølge.

Et øjeblik efter affyrer Christian Pedersen tågekanonen og samtidig sættes kameraet i gang.Det føles overvældende at stå i tågekanonens skudlinje for efter to sekunder er man fuldstændig indhyllet i tåge og man kan bogstaveligt talt kun se en tåget hånd for sig - når den er 15 cm fra øjnene.

Christian Pedersen og Jens Ravn, C & J Alarm i Hørve, har forhandlet tågekanoner fra Bandit Danmark siden 2000 og har fornylig overtaget importen af udstyret, der produceres i Belgien.

- Når vi kører som vagter, har vi 3-5 minutter responstid i Hørve og Asnæs, hvor vi bor. Så hurtigt kan vi selvsagt ikke være alle steder, og derfor er det en yderligere sikkerhed for kunderne, at tågekanonen, straks efter at tyven er brudt ind, forhindrer at der kan stjæles noget.

Den lille af tågekanonerne er beregnet til at montere på vægge eller loft, mens den store står på gulvet. Og her har opfindsomme kunder fundet på andet at bruge den til. Overfladen er kold, og derfor kan den snildt bruges til at køle en flaske rødvin på!