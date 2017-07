Video: Ren Vig-kærlighed til Birthe Kjær

Smilende (ikke Susie) men Birthe Kjær og hendes Feel Good Band spillede op til dansktop- og grandprix-fest, hvor der i den grad blev sunget, klappet, vinket, vugget og danset til klassikere som »Arrivederci Franz«, Kloden drejer«, »Hallelujah«, »Ein bisschen Frieden«, »Fly on the wings of love«, »Save Your Kisses for Me« og »Diggi-Loo Diggi-Lay«.

Birthe Kjær sang også Elvis-sangen »Such A Night«, Billy Ray Cyrus' »Achy Breaky Heart« og Otto Brandenburg-klassikeren med den djævelsk lange titel »What Do You Want to Make Those Eyes at Me For?«.