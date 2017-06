Der var fuld fart på de mange skole- og børnehavebørn, som var med til, at indvie den nye geopark cykellegebane. Foto: Per Christensen.

Video: På cykeltur i istiden

Cykelhjelme i mange farver og størrelser var torsdag formiddag samlet bag ældrecentret Bobjergcentret i Asnæs til indvielse af Odsherred Kommunes nye cykellegebane. Hjelmene sad blandt andet på hovederne af masser af lokale børnehave- og skolebørn, som med begejstring ræsede rundt på banen. Også inden den officielle indvielse. En klassisk blå cykelhjelm var anbragt på borgmester Thomas Adelskovs (S) hoved, mens direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, var iført en armygrøn model med et tvist af hovedstadens hipsterkultur.

Den nye cykelbane er inspireret og bygget over Odsherreds geologi, landskab og kultur. Derfor kan man på cykelturen på banen opleve gletschere, istidslandskaber, skelettet af en mammut og som også cykle hen over en model af svellerne på Odsherredsbanen. Cykellegebanen er finansieret af Odsherred Kommune med støtte fra Cyklistforbundet og Nordea-fonden.

Han peger på, at det er svært at være hverdagscyklist i Odsherred, og man derfor skaber for mange bagsædebørn, som han kalder de børn, som blive kørt til skole og fritidsaktiviteter i bil, frem for selv at hoppe på den to-hjulede.