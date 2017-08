Video: Fusions-energi til jazz-festival

The End 2.0 hedder den virtuose jazz-vibrafonist Morten Grønvads fusions-jazz-projekt - publikum i Pakhuset i Nykøbing Sjælland, der onsdag eftermiddag var kommet for at høre kvartetten til Nykøbing-Rørvig Jazzfestival , var et øjeblik bange for at The End skulle tages helt bogstaveligt: