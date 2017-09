Video: 530 badutspringere sprang

Se billedserie Elever fra Hørve Friskole havde fuld fart på gennem tunnellen på forhindringsbanen.

Odsherred - 01. september 2017 kl. 16:45 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev løbet, danset, hoppet, skudt og kastet, da godt og vel 530 elever, 50 lærere og 60 frivillige fra lokale foreninger fredag var samlet til den årlige aktivitetsdag i Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Vallekilde- Hørve Gymnastikforening (VHG), HK-Lammefjorden, fodboldklubben HIF, Hørve Tennisklub og Hørve Skydeklub står bag projektet, som fandt sted for 27. år i træk.

- Børnene får mulighed for at prøve kræfter med alle mulige former for idræt. Vores mål er ikke nødvendigvis at få nye medlemmer, men at børnene oplever, at det er skægt, at dyrke idræt, fortæller Hanne Lyngs Jensen fra VHG, som har været tovholder på projektet.

Der er meget, som skal passe sammen og gå op i en større enhed, når så mange børn og 21 forskellige aktiviteter skal sættes i skema.

- Jeg bruger normalt en uge af min sommerferie på at planlægge dagen, og så har de fleste af os frivillige fra foreningerne taget en dag fri fra arbejde for at kunne være med i dag. Det er hårdt arbejde, men det er altid en god dag for alle, siger Hanne Lynge Jensen.

De mange skoleelever kommer fra Sydskolens afdelinger i Hørve og Fårevejle og fra Hørve Friskole. Hallerne og udenomsarealerne summer af aktivitet. I en af hallerne er de små elever i gang med en forhandlingsbane, udenfor bliver der løbetrænet, og i kælderen skydes med rifler. Et andet sted i fritidscentret hopper de større elever i trampoliner til heftig teknomusik.

- Det her med aktivitetsdage er kommet mere frem de senere år i resten af landet. Hvor børn dyrker idræt uden nødvendigvis at konkurrere. Det er meget moderne, at skoler og idrætsforeninger begynder at samarbejde. Men her i Hørve har vi altså gjort det i 27 år, siger Hanne Lynge Jensen.