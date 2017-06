Vi stjæler med arme og ben

Selve revyen består af otte personer (seks kvinder, to mænd) der på bedste amatørvis leger på scenen, og med en revy bygget over gode danske revyklassikere i egen fortolkning og udført med et glimt i øjet. Her kan blandt andet mødes Hr. Trane, som er ivrig fugleentusiast, to brødre der prøver at gå Dirch og Ulf i bedene i en fortolkning af »Stjernetegn« fra cirkusrevyen og blondinen der har sit madprogram i forsamlingshuset.