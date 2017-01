Se billedserie Else Torp, med den guddommelige sopran, giver koncert i Musik i Asnæs i Asnæs Kirke. PR-foto: Kerry Brown

Verdenskendt sopran giver koncert

Odsherred - 24. januar 2017 kl. 18:35

- Det er et regulært scoop, lyder det begejstret fra koncertarrangør Bjørn Monberg, Musik i Asnæs, når talen falder på en særlig koncert i Asnæs Kirke i den kommende sæson.

Det er lykkedes at engagere den verdenskendte sopran Else Torp, der blandt andet har sunget med den australske rock-legende og -poet Nick Cave og hans Bad Seeds, med Scottish Chamber Orchestra, London Sinfonietta og Kronos Quartet og er medlem af det anerkendte Theatre of Voices.

Else Torp blev kendt over hele verden, da Nick Cave inviterede hende til at synge med på duetten »Distant Sky« på sidste års anmelderroste album »Skeleton Tree«. Cave er stor fan af Theatre of Voices' fortolkninger af barok-komponister som Pierre Abélard, Orlandus Lassus, Thomas Tallis og Heinrich Schütz og nyere komponister som den renæssance-påvirkede, minimalistiske Arvo Pärt.

Den stærkt følelses-fulde sang »Distant Sky« er blevet til i Nick Caves dybe sorg over at miste sin teenage-søn i en ulykke. Efter udgivelsen roses Else Torp til skyerne for sin smukke sopran. Else Torp kaldes en guddommelig, dansk sangerinde og hendes sang en verdslig udgave af den sidste olie. Hendes stemme betegnes som engle-klingende, æterisk og helende.

Til koncerten i Asnæs vil Else Torp synge barokmusik og musik af Arvo Pärt. Koncerten finder sted til september.

Derudover byder sæsonen på fire koncerter - den første er søndag den 29. januar i Mejeriet i Asnæs med cellisten Tittit van der Pals og pianisten Malene Thastum, der vil spille musik af Fauré, Brahms, Beethoven og Bloch.