Ventetiden er ulidelig

Nu må den da være der. Stjernen som så mange taler om, og som er et af de fornemste beviser på, at man er i særklasse som spisted. Michelingstjernen, er der tale om, og den uddeles på onsdag, og på Dragsholm Slot, håber slottets ejer, Mads Bøttger, at det er nu, i år, at slottet får det officielle stempel på at være et udsøgt madsted.