Venter stadig på en køber

Ekkehard Meister fra Frankfurt håber stadig, at det kan lade sig gøre at få solgt Lodsoldermandsgården i Rørvig.

Han havde håbet, at det var lykkedes en lokal initiativgruppe at overtage Lodsoldermandsgården.

- Jeg havde håber, at gruppen, som tæller flere kloge hoveder, ville finde pengene. Men det lykkedes desværre ikke. Jeg tror, at mange af dem, som har pengene, og som bor her i byen, måske i virkeligheden mest ønsker, at her bare skal være stille i Rørvig, funderer Ekkehard Meister.