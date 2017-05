Undersøgelserne af ansvarsfordelingen og utæthederne i Vig Svømmehal fortsætter nu. Foto: Mie Neel

Vending i bassin-sagen i Vig Svømmehal

Odsherred - 18. maj 2017 kl. 12:23 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt kultur- og folkeoplysningsudvalg i Odsherred besluttede i aftes at fortsætte undersøgelsen af utæthederne i Vig Svømmehal.

Forud for udvalgsmødet krævede Venstre og Odsherredlisten ellers, at der blev truffet beslutning om at reparere det fejlramte bassin nu, så der hurtigt kan hældes vand i - men efter advokatens gennemgang af syn og skønsrapporten og fremtids-scenarierne, besluttede et enigt udvalg at fortsætte sagen med yderligere undersøgelser, før der træffes beslutning om, hvilken vej kommunen skal gå i bassin-sagen.

- Et enigt udvalg besluttede, at advokaten og kommunens administration nu arbejder videre med at stille forskellige scenarier for sagen op, og derfra skal vi træffe en politisk beslutning. Så der kommer desværre ikke vand i bassinet i morgen, siger formand Søren With (S).

Han understreger, at han så udmærket forstår brugernes frustrationer.

- Men vi skal have undersøgt visse ansvarsforhold i forhold til, hvis vi vælger at reparere skaderne. Vi skal have vendt alle scenarier, så vi ikke kommer til at spænde ben for os selv i den nære fremtid.

Udvalgsformanden kan ikke komme med et bud på, hvor meget det vil koste at reparere utæthederne i bassin-dugen.

Det store bassin i Vig Svømmehal har været lukket siden 1. september - til stor frustration for brugerne.

