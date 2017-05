Velkendt Odsherred-galleri drosler ned

- Vi har valgt at omformulere sæsonen i Galleri Brantebjerg. I år præsenterer vi 12 kunstnere på en tre-dages pop-up kunstudstilling 3.-5. juni. Herefter lukker galleriet for resten af sommeren. Efter 36 sæsoner med fuld åbningstid hele sommeren har vi besluttet at reducere, siger indehaveren.

- Min mor, der startede galleriet i 1979, og min far er blevet så gamle nu, at de ikke kommer herop mere. Vi har ikke længere de fantastiske grøntsager, som min far dyrkede, og som var en del af det samlede tilbud på Brantebjerggård. Jeg har fuldtidsarbejde i København og har min familie derinde, så vi kan ikke holde åbent i galleriet fra 11 til 18 hele sommeren. Vi har brug for en tænkepause til at finde en ny model for, hvordan det skal køre videre, fortæller Pawel Wedrowski.