I flere år har en lokal initiativgruppe forsøgt at skaffe penge nok til at overtage Lodsoldermandsgården, men indtil videre forgæves. foto: Mik

Velhavere svigtede indsamlingen

I flere år har en lokal initiativgruppe forsøgt at købe gården af den tyske ejer, men uden held, og til dagbladet Nordvestnyt, skirver Ekkehard Meister, at han anerkender det store arbejde de lokale ildsjæle har gjort, men han slår også fast, at den pris de ville tilbyde for gården ikke var nær god nok, og så slår han fast, at særligt Rørvigs velhavere ikke har troet nok på projektet.

Til Nordvestnyt, forklarer Bo Bræstrup, fra initiativgruppen, at Ekkehard Meister har krævet minimun fem millioner kroner for gården, og at han, selvom de lokalt indsamlede støttemidler på omkring en million kroner er ved at blive tilbagebetalt, håber, at et salg kan komme på banen senere.