Velbekomme til festivalens frivillige: 600 kilo flæsk på menuen

Kolonihavehuset ved scene 21 stod onsdag for bespisningen af 1500 sultne frivilige, der lige nu knokler på for at blive helt klar til festivalstarten torsdag eftermiidag. Og er man til klassisk dansk mad, var det ikke dagen man skal springe aftensmaden over. Menuen stod på stegt flæsk med persillesovs... og der var nok af den. Med et team af 20 frivillige ledte og fordelte teamleder Gitte Kjølbæk slagets gang i både køkkenregionerne i kolonohavehusets telt på festivalpladsen, hvor ovnene fik noget at arbejde med. I alt 600 kilo stegt flæsk skulle være klar til servering, ligesom de nyindkøbte sliplet-gryder i køkkenet blev stortestet med 300 liter persillesovs.