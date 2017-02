Den ofte oversvømmede sø har kostet Dragsholm Golfanlæg dyrt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vel landets dyreste sø

Odsherred - 06. februar 2017 kl. 12:03 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svanerne hygger sig, for de har igennem fem år vundet noget der kan ligne hævd på en oversvømmet træbro ved hul 3, bagest på Dragsholm Golfanlæg.

Egentlig skulle svanerne være dekorative gæster i en sø, der giver klubbens nihullers »pay and play« bane en ekstra naturoplevelse, men fordi naboen, HA Plastas Aps, der er ejet af Kim Achton, for fem år siden fjernede en søstersø på st område, samtidig med, at han stoppede det drænrør, der skulle føre overskudsvand væk fra golfklubben, er det gået helt galt med hyppige oversvømmelser til følge igennem mere end fem år.

Odserred Kommune er ikke i tvivl, og det bakkes op af Naturstyrelsen, HA Plastas har handlet ulovligt og skal retablere drænforbindelsen.

Men det har ikke gjort noget større indtryk på firmaets ejer, der i stedet stævnede Naturstyrelsen, først i byretten og senest i landsretten. Begge steder uden at få medhold, og i firmaets nyeste regnskab er der afsat 100.000 kroner til at betale for den tabte sag, som man angiveligt agter at få landets højesteret til at se på.

Imens står Curt Andersen, der ejer golfanlægget, og er frustreret. Golfklubben må bruge op til 100.000 kroner årligt på at udbedre skaderne efter oversvømmelser i søen, og han har meget svært ved at forstå, at det ulovlige forhold på femte år får lov at stå uantastet.

I Golfklubben håber man nu, at, at myndighederne vil tvangsfuldbyrde genåbningen af drænforbindelsen, og Curt Andersen opfordrer Odsherred Kommune til at kræve forholdene lovliggjort.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kim Achton.