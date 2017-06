Vand i sigte i bassinet

Byrådet behandlede her til aften sagen om det manglende vand i svømmehallen i Vig som et lukket punkt på dagsordnen. Trods sagens status som lukket, udtaler formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Søren With (S), at der nu er givet grønt lyst til at lade administrationen indgå en aftale med entreprenøren, så der igen kan komme vand i svømmehallen.