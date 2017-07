Se billedserie Maria Volf vil etablere et isværksted, hvor man kan komme og lave sin egen is og lære om håndværket, der ligger bag en god is. Foto: Marianne Nielsen

Værksted til alle is-elskere

Odsherred - 01. august 2017 kl. 08:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skovgaard Isværksted er navnet på den idé, som Maria Volf gerne vil gøre til virkelighed på landejendommen på Sandskredsvej ved Kongsøre.

Isværkstedet skal bidrage til at fremme indsigten i is, som hun kalder en overset del af dansk, kulinarisk tradition, som alle alligevel har et forhold til og gode oplevelser med.

Målet er at skabe et fysisk sted, hvor lokale producenter og frivillige, børn og familier, skoleklasser og andre interesserede kan mødes og dyrke den fælles glæde og skabelse af den gode is - på tværs af generationer og nationaliteter.

- Det primære er, at man kan mødes om at lave is på tværs af alder, kultur og religion. Der er jo ikke nogen religion, der har et forbud mod is, siger hun.

Ideen er opstået af Marias kærlighed til Italien, som besøges en gang om året med familien. Og i Bologna fandt hun et ismuseum.

- Det viste sig at være et kæmpe kompleks, startet af en isproducent, hvor der er både kurser, udstillinger, skoletjeneste og værksted, fortæller hun.

Efter et iskursus i maj, det første af fire moduler, begyndte ideen at tage form.

- Vi har jo denne store bygningsmasse og tænkte, at det måtte kunne bruges til noget interessant og noget skægt, forklarer hun om stedet, der skal fungere efter andelstanken.

- Her skal både være skoletjeneste, og et andelssted, hvor folk kan komme og lære at lave is ud af frugt og bær de selv har med, uddyber Maria Volf.