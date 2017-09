Skovrider Jens Peter Simonsen vil gerne have hjælp til at udpege bevaringsværdige træer. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Værdifulde træer skal udpeges

Odsherred - 11. september 2017

Gamle træer har en særlig værdi for skovens kredsløb, men i mange år er den slags træer blevet fjernet fra skovene, så de raske træer kunne få pladsen. Naturstyrelsen har sat sig for at udpege en halv million træer i de statsejede skove til såkaldte »livstræer« og beder nu om befolkningens hjælp til at finde de mange træer.

- Et gammelt træ, som får lov til at blive stående, til det lægger sig ned og dør, er til stor gavn for skovens biodiversitet, fortæller skovrider i Vestsjælland Jens Peter Simonsen.

Planen er, at folk, som har udset sig et bevaringsværdigt træ, via en app på mobiltelefonen kan indsende detaljerne om det valgte træ til Naturstyrelsen.

- Hvis træet godkendes, vil det blive markeret på et kort og udstyret med et metalskilt, som viser, at træet ikke må fældes, fortæller Jens Peter Simonsen.

Han fortæller, at der ikke er de store krav, for at et træ kan blive udpeget som livstræ. Men det må gerne være ældre, krogede løvtræer, som skal fredes.

- De skal have lov til at leve et langt liv, inden de dør af ælde og efterfølgende indgår i skovens naturlige kredsløb til gavn for svampe, insekter og mange andre dyr og planter, som lever i dødt træ, siger Jens Peter Simonsen.

Søndag den 24. september er der mulighed for at komme med Naturstyrelsen på en guidet tur rundt i Grønnehave Skov ved Nykøbing og være med til at frede nogle af de gamle træer. Turen begynder klokken 13 ved p-pladsen ved Egebjergvej.