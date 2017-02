V: De næste 12 års udvikling i fare

- Vi stillede en række korte og præcise spørgsmål, men fik meget lange og upræcise svar retur. Det her har mere vidtrækkende konsekvenser end blot i Fårevejle, for med få undtagelser bliver det med den kommende kommuneplan ikke muligt, at udlægge jord til nye supermarkeder undtagen i Asnæs og Nykøbing i de næste 12 år, og det er vi inderligt imod. Men det skal der et valg til at ændre på, og får vi et flertal, så bliver det lavet om, og det her kan gøre, at vi ikke kan stemme for kommuneplanen, siger han.