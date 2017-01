Ungehusets formand, Søren With (S), ser både fordele og ulemper ved at flytte til skolen. Foto: Mik Foto: Mik

Ungehus flytter ind på skolen

Odsherred - 22. januar 2017 kl. 16:22 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter vinterferien rykker ungehuset i Hørve ind på Sydskolen afdeling Hørve. Det sker i forlængelse af beslutningen om at flytte juniorklubben, som ungehuset deler lokaler med, til en barak på skolen. Samtidig er det politisk besluttet at reducere i antallet af ubrugte kommunale kvadratmeter.

Flytningen betyder, at den tomme villa på Nørregade 19 a samt klublokalerne på 19b og c nu kan sælges. Dagplejen bliver på adressen - det ændrer salgsplanerne ikke ved.

Søren With (S), som ud over formandskasketten i kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred også er formand for ungehuset i Hørve, ser både fordele og ulemper ved flytningen.

- Udfordringen bliver, at vi skal lære knallertdrengene, at de ikke skal køre på knallerterne på skolens område. Det er en dialog, vi skal have med dem, uddyber han.

Fordelen ved at flytte i en barak på selve skolen er til gengæld, at det vil genere færre naboer.

- Det kan jo ikke undgås at 35 unge samlet på ét sted larmer lidt. Især om sommeren, hvor døre og vinduer er åbne, har der været lidt gener for naboerne, forklarer Søren With