En 35-årig mand har tilstået at have blottet sig for børn ved fem tilfælde, blandt andet på parkeringspladsen ved Gudmindrup Strand i september 2015, men han får først sin straf i næste uge. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ung pige tilgav blotter for krænket blufædighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung pige tilgav blotter for krænket blufædighed

Odsherred - 19. januar 2017 kl. 11:08 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung pige tilgav onsdag den nu 35-årig mand, der ved byretten i Holbæk, erkendte at have blottet sig og maturberet foran hende og veninden tilbage i september 2015. Begge piger og deres familie var at finde på tilhørepladserne i retssal B, da manden forklarede sig overfor dommer Louise Engberg.

Efter retsmødet gav begge piger udtryk for at det havde været en god oplevelse at se manden igen og at det var godt at vide, at han selv havde børn og fortrød det han havde gjort.

Manden er tiltalt for i fem tilfælde af blufærdighedskrænkelser rundt om i det nordlige Odsherred i sensommeren 2015, men først nu kommer sagen for retten. Dommen afsiges onsdag den 25. januar. Dermed har han ventet i over et år på at få en straf.

Manden har tidlgiere begået lingende blufærdighedskrænkelser, hvilket første til en tur bag tremmer tilbage i 2008.