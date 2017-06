Banneret var opsat ulovligt, men er nu pillet ned, og erstatning til grundejeren er på vej. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ulovligt ophængt reklame og kritik af forretningsmodel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ulovligt ophængt reklame og kritik af forretningsmodel

Odsherred - 28. juni 2017 kl. 12:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et ulovligt ophængt reklamebanner fra firmaet Fibia, der leverer fiberforbindelser, har udløst et erstatningskrav fra den grundejer, der mod sin vilje fik opsat banneret på hegnet til sit sommerhus på Solvej i Ellinge Lyng, og får lokal grundejerformand til at sende en kritik af Fibias forretningsmodel.

Som et led i Fibias forsøg på at få kunder nok til at det kan betale sig at udlægge fibernet i et sommerhusområde ved Ellinge Lyng, har de, som mange andre steder, allieret sig med en lokal ildsjæl, der tilsyneladende har været lidt for ivrig og lidt for lidt vidende om den private ejendomsret, og det får den lokale grundejerformand, Henrik Herlau, til at undskylde, love grundejeren en kompensation, men også til at sende en bredside mod Fibias forretningsmodel.

Til dagbladet Nordvetsnyt, siger han, at:

- Jeg er skeptisk over for den måde Fibia rekrutterer kunder på, og vi er som grundejerforening ikke blevet hørt. Vi har bedt Fibia om i stedet at komme til vores generalforsamling sidst i juli, og efter punktet eventuelt at fortælle om deres tilbud, men har fået det svar, at de ikke kan komme fordi de har ferie, og det forbavser mig,siger han.

Salgs- og servicedirektør, Ian Holmgaard, fra Fibias slår fast, at konceptet med ildsjæle som fronthjælpere er en nødvendighed og til Nordvestnyt siger han:

- Vi har rigtig mange ildsjæle, som alle arbejder stenhårdt på at hjælpe os med at forbedre den digitale infrastruktur, og det gør de primært fordi det er den eneste model der er lovlig i Danmark. Vi er underlagt dørsalgsloven, og det betyder, at vi ikke må gå ud og tale med herr og fru Danmark. Vi må kun vente på at ildsjælene kommer tilbage. Vi må gerne fortælle om fiberteknologien, men vi må ikke foretage os noget kommercielt inde over folks matrikel.