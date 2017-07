Myten om Ulkerup-folket er, at landsbyens beboere forsvandt, men at deres sjæle stadig mødes på tinge for at finde løsninger på problemerne. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Ulkerups fortabte sjæle er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ulkerups fortabte sjæle er tilbage

Odsherred - 23. juli 2017 kl. 10:16 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsbyen ulkeruo gik under efter en kvægpest, men historien lever stadig takket være en afdød kunstner og en keramiker.

I 1782 blev Ulkerup-folket tvangsflyttet fra deres landsby i Ulkerup Skov efter en tid med kvægpest, manglende indtjening og statslig skovrejsning.

I maj 2011 vendte der dog en gruppe af Ulkerup-folket tilbage i form af en skulpturgruppe på syv kutteklædte sjæle, der blev placeret på det sted, hvor landsbyen lå.

- Jeg hørte første gang historien som teenager, fortalte nu afdøde kunstner Per Pandrup, men det var først i år 2000, jeg kom til at tænke på det igen, og malede mit første billede af landsbyboerne, som går til sjælemøde midt ude i skoven.

Myten er, at landsbyens beboere forsvandt, men at deres sjæle stadig mødes på tinge for at finde løsninger på problemerne.

Per Pandrup arbejdede videre med Ulkerup-folket og fik keramiker Martin Nybo Jensen, Muld Plus Guld, til at stå for fremstillingen af de ca. halvanden meter høje keramiske figurer.

I januar 2012 var der familiesammenføring i Ulkerup Skov, da der blev sat to figurer mere ud.

De står lidt fra de andre, tæt på hinanden i ly under træet og tænker måske: Skal vi gå over til de andre og deltage i mødet.

- Den ene af de to nye har stået ved Barkladen og vist vej til de andre syv. Den var tænkt som reserve, hvis der skulle ske noget med de syv. Det gjorde der ikke, og så syntes folk, at det var synd, at den skulle stå der helt alene, og da der var lidt penge tilbage i projektet, så kreerede Martin Nybo Jensen også den niende, fortalte Per Pandrup tidligere.

Der skete meget for Ulkerup-sjælene på et år - også set i lyset af, at de har »levet« ubemærket i 200 år. Først fik de midlertidig opholdstilladelse i skoven, senere permanent; og der har været familiesammenføring, så gruppen nu er på ni. I august 2012 adopterede Odsherred Kommune gruppen.

Initiativtager Per Pandrup glædede sig over adoptionen og over, at meningen med kunstværket, at sætte fokus på legenden om Ulkerup-sjælene, lykkedes. For det magiske univers har påvirket publikums-tilstrømningen til Ulkerup Skov, og mange flere har begivet sig ind i skoven efter at skulpturerne blev sat op. Martin Nybo Jensen har også kreeret skulpturerne i små størrelser i grupper på syv, der er til salg i butikken på Nykøbing Havn.

Kør ad Egebjergvej, ind på Ulkerupvej og parker bilen ved P-pladsen. Gå forbi skovløberhuset Mantzhøj og ca. 400 meter lige ind i skoven, så kommer der en rydning med en sø til venstre, og de kutteklædte står til højre for stien.