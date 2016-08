Ukrudt på fortovene er blevet en langt dyrere opgave for Odsherred Kommune. Foto: Helene MacCormac

Ukrudt bliver dobbelt så dyrt

Odsherred - 29. august 2016 Af Helene MacCormac

Byrådet i Odsherred Kommune skal tirsdag tage stilling til en ekstrabevilling på mere end halvanden million kroner til bekæmpelse af ukrudt langs fortove i kommunnen.

Beløbet er dobbelt så stort som det beløb, miljø- og klimaudvalget i første omgang havde afsat til en ny form for ukudtsbekæmpelse med børstning og efterfølgende punktsprøjtning med ukrudtsmidlet TopGun.

Ekstrabevillingen på 1.644.000 kroner er blevet indstillet af miljø- og klimaudvalget og i økonomiudvalget.

Arne Mikkelsen (SF) valgte dog at stemme imod en ekstrabevilling, da sagen blev behandlet i økonomi­udvalget.

- Der er to sider i denne sag, som jeg er imod. For det første synes jeg ikke, vi kan tillade os at bruge gift som den grønne kommune, vi slår os op på at være. Det er total signalforvirring til borgerne. Desuden er jeg utilfreds med, at byrådets beslutning i første omgang blev taget på et helt andet økonomisk grundlag, som nu viser sig at blive dobbelt så dyrt, siger Arne Mikkelsen.

Den største omkostning i at børste fortovene fri for ukrudt har vist sig at ligge i transporten af det overskydende jord og ukrudt, som skal transporteres til kommunens jorddepot efterfølgende.

- Man kunne også vælge at sige til borgerne, at de skal overholde deres pligt til at rydde fortove ud for egen matrikel for ukrudt. Ellers ville de få en regning for opgaven fra kommunen. Det ville garanteret have en præventiv effekt, siger Arne Mikkelsen.