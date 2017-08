Uheldsramt vejkryds

Her stødte to biler sammen. En mandlig passagerer i den ene bil måtte skæres fri og bringes på sygehuset efter ulykken.

De to sammenstød kommer i kølvandet på et uheld på Lårbakken i krydset ved Gl. Nykøbingvej den 17. august.

Der skete en del materiel skade på alle biler, men ingen personskade. Blot et døgn senere, søndag klokken 11.49, indløb der indmeldelse om endnu et færdselsuheld på Odsherredvej.

Torben Arendal, som bor i Nr. Asmindrup, er bekymret over trafikuheldene i de to vejkryds, som han betegner som »ekstremt farlige«.

- Jeg har påpeget over for Trafik, at der mangler fuldt optrukket stopstribe. Det er over et halvt år siden. Der sker ikke noget, skriver Torben Arendal i en mail til Nordvestnyt i forbindelse med de seneste uheld.