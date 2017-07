Til september kommer der igen vand i Vig Svømmehal - parterne er omsider nået frem til en mindelig løsning. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Uenige om Vig-skønsmænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenige om Vig-skønsmænd

Odsherred - 18. juli 2017 kl. 08:23 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46 tekniske spørgsmål og svar om Vig Svømmehals bassin, vandbehandlingsanlæg, skamler, handicaplift, lamper, rust, vipper og fuger.

Det er indholdet af den uafhængige skønserklæring, som rådgivningsfirmaet Alectia i januar 2017 udarbejdede sammen med ingeniør Ole Larsen. Som tidligere omtalt nåede parterne, Odsherred Kommune og Aqua Wellness, efter måneders tovtrækkeri, i sidste uge frem til en løsning, der betyder, at der igen kommer vand i bassinet til september.

Men politikerne er ikke enige om, hvordan man skal tolke skønserklæringen, som nu er offentligt tilgængelig.

- Vi kan jo læse ud fra rapporten, at kommunen ikke får medhold i ret meget. Vi har en ringe sag, siger Hanne Pigonska (V).

Søren With (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, mener dog ikke, at man kan konkludere, at skønserklæringen gik imod kommunen.

- Pilen peger i mange forskellige retninger. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er både-og. Begge parter har taget nogle ting til sig. Rapporten har givet anledning til, at parterne har sat sig sammen for at komme videre, siger han.

Kommunens advokat, Claus V. Seidelin-Prip, skriver i et notat følgende om skønserklæringen: »Odsherred Kommune har på grundlag af den foreliggende skønserklæring kun i meget begrænset omfang teknisk fagligt grundlag for med succes at rejse krav mod Aqua Wellness, men tvivl om flere af skønserklæringens konklusioner taler for, at der stilles supplerende spørgsmål til skønsmændene«.