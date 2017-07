Udvikler byen i gammelt pakhus

Asnæs: Den gamle lagerbygning på Asnæs Station er på vej til at blive et laboratorium for idéudvikling af Asnæs. Byen er af kommunen udpeget til at være Odsherreds ungeby, og siden begyndelsen af året har forskellige workshops med unge fra Sydskolen i Asnæs og Odsherreds Gymnasium pejlet projektets tovholdere fra tegnestuen arki_lab ind på, hvad unge i Asnæs ønsker at byrummene skal kunne.