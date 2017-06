Se billedserie Steen Søgaard håber, at flere kan glæde sig over, at Lundbeck får mulighed for at udvide, men omfanget af mediedækning har overrasket ham. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Udvidelse af fabrik vil være en succes

Odsherred - 28. juni 2017 kl. 07:03 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omfanget af mediedækning af debatten om en kommende lokalplan har overrasket medicinalvirksomheden Lundbecks lokale dirketør i Lumsås, Steen Søgaard, men til Nordvetsnyt siger han, at han gerne bruger den ekstra tid på at stille op til interview, fordi den nye lokalplan vil være definerende for Lundbecks mulighed for succes og nye arbejdspladser i Lumsås.

Til avisen slår han fast, at han ikke kan give løfter om nyansættelser, men at succes for Lundbeck vil være helt afgørende for muligheden for at fastholde og udvide fabrikkens medarbejdere i fremtiden, og han slår fast, at håbet er, at Lundbeck succes vil betyde flæere arbejdspladser.

Til Nordvetsnyt siger direktøren, at han ærgrer sig over, at der ikke er flere landliggere og fastboende som vil dele deres glæde over at det går Lundbeck godt, fordi succesen er den eneste måde at sikre, at der bliver mulighed for nye arbejdspladser i Lumsås.