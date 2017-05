Se billedserie Nu kan det være, at der snart kommer gang i reparationen af det store bassin i Vig Svømmehal. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg vil nu søge et forlig i svømmehals-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg vil nu søge et forlig i svømmehals-sag

Odsherred - 31. maj 2017 kl. 10:58 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred har besluttet at indlede forligs-forhandlinger med under-entreprenøren, der stod for arbejdet med at lægge ny bassindug i Vig Svømmehal - en dug, der hurtigt efter ibrugtagning blev utæt, så svømmehallen måtte lukkes 1. september og har været det siden.

- Udvalget prioriterer en hurtig udbedring og idriftsættelse af svømmehallen i Vig. Udvalget håber, at det som led i forligs-handlingerne ikke bliver nødvendigt at stille supplerende spørgsmål til de uvildige tekniske eksperter, som har udarbejdet skøns-erklæringen, hedder det i en udtalelse.

I november anmodede Odsherred Kommunes ejendomsteam om syn og skøn på renoveringsarbejdet på Vig Svømmehal for at få placeret ansvaret for, hvorfor der opstod utætheder i bassindugen og efterfølgende udposninger en måneds tid efter genåbningen.

I begyndelsen af maj fik kultur- og folkeoplysningsudvalget en advokat-redegørelse for indholdet i syn og skøns-rapporten, og siden har sagen været diskuteret. Det er på grundlag af den foreliggende syn og skøns-erklæring, at et flertal nu vil indlede forhandling.