Udvalg sætter skolers ­ledelse under lup

Et karaktergennemsnit et pænt stykke under landsgennemsnittet og en udbredt manglende lyst til videreuddannannelse blandt afgangseleverne får nu Odsherred Kommune til at rette blikket mod ledelsen ude på de enkelte folkeskoler. I et forslag til en ny handleplan foreslår børne- og uddannelsesudvalget, at man fremadrettet skal holde bedre øje med skoleledere ved at lade dem stå skoleret over for fagudvalg, skolebestyrelser og fagcenterchefer flere gange om måneden.