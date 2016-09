Udsætter byggeri på bakken til foråret

- Vi syntes, det blev lidt for presset her i efteråret, og der er også noget krat, der skal fjernes, før vi kan bygge, så vi har besluttet at vente med at gå i gang til foråret. Det giver os også god tid til at planlægge, siger bylavets formand Jeanne Larsen.