Anne Dorte Greve Madsen nåede at være chef for Center for omsorg og sundhed i knap tre år. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Ud røg endnu en ældrechef

Det er ved at blive en tradition at skille sig af med sine ældrechefer i Odsherred Kommune. Da den nuværende ældrechef siden 2014, Anne Dorte Greve Madsen, i mandags blev fritaget for tjeneste, skrev hun sig således ind i rækken af chefer på ældreområdet, som igennem årene har mistet deres stillinger på grund af rod i budgetterne, og selvom den fulde forklaring ikke er komme frem endnu, så er uforudset underskud på ældreområdet en del af forklaringen.

Social- og forebyggelsesudvalget har fået den besked, at økonomien balancerede på ældreområdet, men da halvårsregnskabet så blev præsenteret for økonomiudvalget viste det sig at være varm luft, og balance var afløst af stor usikkerhed og et forventet underskud på over 14 millioner kroner.