Tyveri med god samvittighed

- Det er et must at kende kunsthistorien, så man kan sine store mestre, lære af dem, stå på skuldrene af dem, stjæle fra dem. Picasso stjal bare mere begavet, end jeg gør, siger Dag Aronson med et smil, mens han forklarer temaer og komposition i sit store maleri, skabt som parafrase over den spanske maler Velázquez' hovedværk »Las Meninas« (»Hofdamerne«) fra 1656.