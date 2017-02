Formanden for Odsherreds Turistråd, Mads Bøttger, Dragsholm Slot, fremhæver, at det er en god forretning for Odsherred at satse på turisme. Foto: Mik

Turisme er en god forretning

En ny rapport fremhæver, at turismen omsætter for 1,8 milliarder kroner i Odsherred. Den skaber 2000 arbejdspladser og ligger 115 millioner i kommunekassen.

Rapporten, som er udgivet af Visitdenmark og Center for Regional & Turismeforskning, slår fast, at turisme-omsætningen i Odsherred er den højeste i Region Sjælland.

- Set fra min stol, så bekræfter rapporten, at det er en rigtig god forretning for Odsherred som helhed at satse på turisme. Turismen er »stedbunden« og derfor flyttes arbejdspladserne ikke pludseligt til en anden egn eller et andet land. Tallene viser også, at hver gang vi kan øge turisme-omsætningen med 1 million kroner, ja så skaber vi grundlag for yderligere 1,4 arbejdsplads i Odsherred.