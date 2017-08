Se billedserie Frede Nielsen er bundærgerlig over at et digeprojekt i Rørvig blev stoppet af det han kalder uverhæftige påstande. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Trussel mod det lokale demokrati

Odsherred - 25. august 2017

Odsherred er landets største sommerhusområde med over 26.000 sommerhuse, og landliggerne har stor indflydelse på kommunens beslutninger.

For stor, siger Frede Nielsen, fra Rørvig, og han blæser til forsvar for det lokale demokrati som han ser truet af en gruppe veltalende landliggeres kamp mod lokal udvikling. Han er selv barnefødt i Lumsås, har i seks år været nærmeste nabo til medicinalvirksomheden Lundbeck i Lumsås, og bor nu helt ned til Sejerøbugten i Rørvig, og så har han været selvstændig tømrermester med meget mere siden 1976.

Til dagbladet Nordvestnyt siger han, at de senere år har budt på særligt fire tilfælde, hvor landliggerne forsøger at påtage sig bestemmelse og en magt over Odsherred, som de ikke har ret til.

1. At det lykkedes protesterende landliggere, at få forhindret en tilladelse til udvidelse af Lodsoldermandsgården i Rørvig, 2. kampen mod Grillhusets flytning på havnen i Rørvig, 3. forhindringen af et dige langs Isefjordstien i Rørvig og 4.de voldsomme protester mod Lundbecks ønske om udvidelse af fabrikken.

Altsammen beslutninger, hvor de lokale politikere, ifølge Frede Nielsen, udsættes for et urimeligt pres, og han opfordrer politikerne til at stå fast, og træffe beslutninger, også selvom en gruppe landliggere måtte protestere.

Til Nordvestnyt, siger Frede Nielsen, at når landliggere i stor stil samler underskrifter ind, så er det for at presse de lokale politikere fra at turde træffe beslutninger, og han siger, at han har opfattelsen af at mange landliggere betragter de mennesker, der kan lide at bo hele året i Odsherred for lidt smånaive.