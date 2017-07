Truede dørmand på livet før dødsvold på Vig Festivalen

En 50-årig mand, fra Holbæk, blev i søndags varetægtsfængslet og sigtet for at have slået en 51-årig mand så hårdt i hovedet, at han senere døde af en hjerneblødning i forbindelse med en kontrovers på Vig Festivalen.

Den sigtede mand er udover den fatale voldssag fra Vig, også sigtet for den 10.maj at have truet en dørmand på spillestedet Soho i Holbæk på livet, og ifølge Retten i Holbæk, så betyder det, at der er så stor en risiko for at manden kunne finde på at udøve ny alvorlig vold, at han skal være varetægtsfængslet til den 25.juli.