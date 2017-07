Trubadurens herligt skæve observationer

Den orddriblende, kvækkende trubadur Bo Evers er kendt for sine underfundige, skæve menneske-observationer, blandt andet i landeplagen »Fred« - om frustrationerne over at blive forladt af sin kæreste til fordel for en liderbuks, en tøsedreng, en mælkeduks, men ok hvis bare hun er glad.