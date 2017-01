Brandvæsenet modtog alarmmelding om fastklemt mand klokken 10.40, men kunne hurtigt melde, at de havde hjulpet en mand med at fjerne det træ, der han lå klemt under.

Træfældning gik helt galt

Et tre meter højt træ kan være en krasbørstig sag. Det måtte en mand i Lumsås sande til formiddag, hvor han i sin have var ved at fælde træer. I stedet for brænde endte han med at ligge fastklemt under træet, og der måtte to brandfolk til at bære træet væk fra ham.