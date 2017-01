Toreadorenss farvel til opera-kompagniet

- Jeg er pensioneret fra Det Kgl. Teater og har ikke min faste gang på Operaen længere. Det besværliggør for mig at fortsætte Opera i Provinsen - det er svært at skaffe solister, som jeg ellers har hentet fra Det Kgl. Teaters operakor, og svært at holde prøver i Operaens prøvesal. Jeg er glad for, at Opera i Provinsen og koret kører videre, og med Erling Eliasson i spidsen kan man stadig skaffe solister fra Operaen.