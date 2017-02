Tønderne fik en på kassen

Der var børn i alle aldre og udklædninger af enhver art, da Asnæs Centret i samarbejde Fritidsborger Asnæs havde indbudt til den årlige tøndeslagning lørdag. Hvis man ser bort fra en enkelt lille løve, som græd af benovelse over alle de andre udklædte børn, så forløb tøndelsagningen i absolut god ro og orden. En lille krokodille gav den lige lovligt meget gas, og slog tre slag i rap på tønden, som de mindste børn havde fået, at slå på. Han fik et par formanende ord fra tøndeholderen. Børnene var inddelt efter alder, og hvor de tre til fem-årige havde fået en lille tønde, måtte de henholdsvis seks til ni-årige og de 10 til 14-årige tage kampen op med nogle noget større og mere solide tønder. Et par af tønderne nægtede at give efter, og måtte have hjælp af en tang, så metalbåndene lettere kunne give efter. Men ned kom tønderne, så der kunne udråbes en katte konge og -dronning for hver af de tre grupper. Efter tøndeslagning var der fastelavnsboller og sodavand til alle de udklædte børn.