Tømrermester Emil Nielsen har sørget for at Mathias Jensen og Arne Hansen har fået deres egen firmabil. Foto: Preben Moth

Tømrer etablerede filial

Odsherred - 18. juni 2017 kl. 19:06 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en måned siden fik tømrerne Mathias Jensen og Arne Hansen nyt job - og et meget selvstændigt et af slagsen.

Tømrermester Emil Nielsen, EN Tømrer i Holbæk, besluttede sig for at udvide virksomheden med en filial i Rørvig, og da Mathias bor i Herrestrup og Arne bor i Rørvig, så var begge glade for at få muligheden for at arbejde i det område, hvor de bor.

- Andre virksomheder udvider ofte indad mod København, men vi går hellere den modsatte vej, siger Emil Nielsen.

De to tømrere har arbejdet sammen før og har 10 og 40 års erfaring i faget.

Da avisen træffer tømrerne er det på Bøsserup Vænge, hvor de er i gang med en tilbygning til et sommerhus.

- Vi kører næsten det hele selv og snakker kun med Emil engang i mellem, siger Mathias Jensen.

- De er eksperter i at ombygge sommerhuse og har gjort det i mange år. Opgaven her er affødt af, at vi lavede en tilbygning hos naboen på timeløn, og det er et udtryk for tillid, mener Emil Nielsen.