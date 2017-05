Det udbrændte kolonihavehus er stadig en politimæssig gåde. Foto: Martin Hoffmann Kønig

To måneders efterforskning gav meget lidt

Odsherred - 15. maj 2017 kl. 08:21 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to måneder siden udbrændte et kolonihavehus i Østervangshaven, i Nykøbing. En brand, der fik rygterne til at løbe lokalt. For husets kvindelige beboer var muligvis målet for branden, og hun reddede måske kun livet, fordi hun var på natarbejde, da branden brød ud.

De alvorlige rygter til trods er politiet, to måneder efter branden, ikke nået langt med efterforskningen.

Til dagbladet Nordvestnyt, fortæller, Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands politi, at den eneste konkrete viden, er, at man ved det ikke var en el-brand. En konklusion, der nok har været nem, da der slet ikke var indlagt el i huset.

Til avisen siger politimanden, at der nu efterforskes i to retninger. Den ene, at der var tale om et gasuheld og den anden, at der var tale om en forsætlig brandstiftelse.

Han kan ikke fortælle noget om, hvor længe politiet regner med at være om at få et bud på brandårsagen.