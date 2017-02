Se billedserie Søen på Dragsholm Golf Klubs område er en daglig gene for golfspillerne, og sådan har det været i fem år. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Tilkaldte politiet for at se på jord

Odsherred - 08. februar 2017 kl. 10:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Fårevejle skummer golfklubbens medlemmer over deres nabo, H. A. Plastas, fordi firmaets ejer har nægtet at retablere et drænrør, der kan bringe overfaldevand væk fra golfanlægget sø, og ned, hvor det hører hjemme.

En konflikt, der har varet i over fem år, og som på et tidspunkt var så ophedet, at Odsherred Kommune måtte have politiets hjælp for bare at kunne besigtige H. A. Plastas jord.

I Golfklubben er der stor frustration over det, de kalder Odsherred Kommunes sendrægtighed, og de efterlyser handling, så det lukkede drænrør kan blive tvunget åbent.

Til dagbladet Nordvestnyt, soger fagleder Michael Bay, fra Odsherred Kommune, at de ganske rigtigt »sidder på hænderne,« men også, at det er helt efter bogen, for før retssystymet har talt færdigt, og sagen skal afprøves i Højesteret, så kan de intet gøre.